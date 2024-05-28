Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати те, що було зруйновано росіянами, а також встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Стабільною, контрольованою, але складною. І ми не повинні забувати, що протягом останніх двох місяців у результаті прицільних російських атак по енергооб’єктах, було зруйновано величезну кількість наших потужностей. В основному це теплова генерація, яка якраз покривала ці пікові години навантаження і гідрогенерація. Зараз ми працюємо над тим, щоб відремонтувати те, що можливо на цих станціях, встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень