Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною - Міненерго

ukenru
10:47 • 8191 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 20436 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31533 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53937 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69406 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112067 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135930 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138938 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240627 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171162 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42161 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20365 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47350 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26305 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30493 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240627 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361532 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376837 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292231 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60252 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76881 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88247 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170750 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173323 перегляди
Актуальне
Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною - Міненерго

Київ • УНН

 • 22027 перегляди

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною: енергетики працюють над ремонтом об'єктів, пошкоджених російськими атаками, та встановлюють нові потужності малої розподіленої генерації для підтримки стабільної роботи в години пікових навантажень.

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати те, що було зруйновано росіянами, а також встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Стабільною, контрольованою, але складною. І ми не повинні забувати, що протягом останніх двох місяців у результаті прицільних російських атак по енергооб’єктах, було зруйновано величезну кількість наших потужностей. В основному це теплова генерація, яка якраз покривала ці пікові години навантаження і гідрогенерація. Зараз ми працюємо над тим, щоб відремонтувати те, що можливо на цих станціях, встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень

- сказала Гринчук.

Вона зазначила, що основою української енергетики, яка покриває понад 50% попиту є атомна генерація.

"Особливість атомної генерації в тому, що ми кожного року повинні проводити планові ремонти, оскільки це основа ядерної безпеки і ми це повинні робити, щоб наші блоку працювали безпечно. Минулого року ми провели ремонти атомних блоків так, щоб всі 9 підконтрольних Україні атомних блоків були в роботі протягом зими, щоб нести основну нагрузку. Зараз звичайно тривають планові ремонти. Ми дуже намагаємося, як і минулого року, зробити ці ремонти і графіки так, щоб для енергосистеми це було найменшою втратою", - додав Гринчук.

Вона наголосила, що через те, що були пошкоджені теплові блоки, зруйновано гідрогенерація, зараз діють відключення.

Нагадаємо

За даними "Укренерго", 28 травня ліміти споживання для областей України не прогнозуються. Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн. 

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37