Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною - Міненерго
Київ • УНН
Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною: енергетики працюють над ремонтом об'єктів, пошкоджених російськими атаками, та встановлюють нові потужності малої розподіленої генерації для підтримки стабільної роботи в години пікових навантажень.
Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати те, що було зруйновано росіянами, а також встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ситуація в енергосистемі залишається складною. Стабільною, контрольованою, але складною. І ми не повинні забувати, що протягом останніх двох місяців у результаті прицільних російських атак по енергооб’єктах, було зруйновано величезну кількість наших потужностей. В основному це теплова генерація, яка якраз покривала ці пікові години навантаження і гідрогенерація. Зараз ми працюємо над тим, щоб відремонтувати те, що можливо на цих станціях, встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень
Вона зазначила, що основою української енергетики, яка покриває понад 50% попиту є атомна генерація.
"Особливість атомної генерації в тому, що ми кожного року повинні проводити планові ремонти, оскільки це основа ядерної безпеки і ми це повинні робити, щоб наші блоку працювали безпечно. Минулого року ми провели ремонти атомних блоків так, щоб всі 9 підконтрольних Україні атомних блоків були в роботі протягом зими, щоб нести основну нагрузку. Зараз звичайно тривають планові ремонти. Ми дуже намагаємося, як і минулого року, зробити ці ремонти і графіки так, щоб для енергосистеми це було найменшою втратою", - додав Гринчук.
Вона наголосила, що через те, що були пошкоджені теплові блоки, зруйновано гідрогенерація, зараз діють відключення.
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За даними "Укренерго", 28 травня ліміти споживання для областей України не прогнозуються. Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн.