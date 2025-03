Ситуация в Нагорном Карабахе: МИД Армении и Азербайджана подтвердили готовность провести переговоры

Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители России, Франции, США) провели в среду переговоры, по итогам которых вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком приветствовали сокращение военных действий и призвали стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации.

“Сопредседатели призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию в поле. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса, — говорится в заявлении МГ ОБСЕ. — Сопредседатели приветствовали подтверждение министров иностранных дел Армении и Азербайджана как можно скорее провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства”.

The Co-Chairs of #OSCE #MinskGroup and Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office welcome the decrease in hostilities and appeal to the sides to make every effort to continue de-escalation: https://t.co/WvTcc8owUZ

— OSCE (@OSCE) July 15, 2020

12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.