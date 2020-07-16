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Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори

Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори

Київ • УНН

 • 20522 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Мінська група (МГ) ОБСЄ вітає, що МЗС Вірменії і Азербайджану підтвердили готовність відновити якомога швидше предметні переговори щодо врегулювання напруженості навколо Нагірного Карабаху. Про це повідомила в середу МГ ОБСЄ, зазначає УНН.

Співголови МГ ОБСЄ (представники Росії, Франції, США) провели в середу переговори, за підсумками яких разом з особистим представником чинного голови ОБСЄ Анджеєм Каспшіком привітали скорочення військових дій і закликали сторони докласти всіх зусиль для продовження деескалації.

“Співголови закликають сторони утримуватися від підбурювальної риторики і спроб змінити ситуацію у полі. Співголови продовжують наголошувати на необхідності створення атмосфери, що сприяє відновленню мирного процесу, — йдеться в заяві МГ ОБСЄ. — Співголови привітали підтвердження міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану якомога швидше провести предметні переговори з найважливіших аспектів нагірно-карабахського врегулювання і наголосили на важливості повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон, як тільки дозволять обставини”.

The Co-Chairs of #OSCE #MinskGroup and Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office welcome the decrease in hostilities and appeal to the sides to make every effort to continue de -escalation: https://t.co/WvTcc8owUZ

— OSCE (@OSCE) July 15, 2020

12 липня вдень Міноборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки на товузському напрямку кордону з використанням артилерії. За даними відомства, бої тривали в ніч на понеділок, в результаті зіткнень загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, четверо поранені. У свою чергу пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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