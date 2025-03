Ситуация в Гонконге: протестующие пытаются баррикадировать улицы, продолжаются столкновения

Тысячи антиправительственных активистов собрались в районе Kwun Tong в материковой части города. Отдельные группы митингующих вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стали блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В стражей порядка была брошена бутылка с зажигательной смесью, после чего те применили слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы.

В настоящее время сотни протестующих продолжают блокировать улицы в квартале Коулун-бэй. Многие из них облачены в защитные каски и противогазы.

Опасаясь массового скопления людей и актов вандализма, оператор железнодорожного транспорта — корпорация MTR — объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.

Hong Kong entered its 12th straight weekend of anti-government protests, with clashes between protesters and police once again turning ugly. https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/VyJ0LFZC5t

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019

Protests again turned ugly with the firing of tear gas and hurling of petrol bombs on Aug 24, as Hong Kong marked its 12th straight weekend of turmoil. https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/j4Hd9Nxi8o

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019

#LIVE: The scene from Wai Yip Street, photos by SCMP's Sam Tsang. Follow our live coverage here https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/2bbJOxGznY

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019