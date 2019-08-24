Ситуація у Гонконзі: протестувальники намагаються барикадувати вулиці, тривають сутички

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Поліція в Гонконзі в суботу вперше за останні 10 днів застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання South China Morning Post.

Тисячі антиурядових активістів зібралися в районі Kwun Tong в материковій частині міста. Окремі групи мітингувальників вийшли за межі узгодженого з владою маршруту ходи і стали блокувати вулиці, зводити барикади і озброюватися цеглою. У правоохоронців була кинута пляшка із запальною сумішшю, після чого ті застосували сльозогінний газ та інші спецзасоби для розгону натовпу.

В даний час сотні протестувальників продовжують блокувати вулиці в кварталі Коулун-бей. Багато з них одягнені в захисні каски і протигази.

Побоюючись масового скупчення людей і актів вандалізму, оператор залізничного транспорту — корпорація MTR — оголосила про тимчасове закриття відразу чотирьох прилеглих до зони ходи станцій метро.

Hong Kong entered its 12th straight weekend of anti-government protests, with clashes between protesters and police once again turning ugly. https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/VyJ0LFZC5t

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019

Protests again turned ugly with the firing of tear gas and hurling of petrol bombs on Aug 24, as Hong Kong marked its 12th straight weekend of turmoil. https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/j4Hd9Nxi8o

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019

#LIVE: The scene from Wai Yip Street, photos by SCMP's Sam Tsang. Follow our live coverage here https://t.co/v2QNVXQoG3 #HongKongProtests pic.twitter.com/2bbJOxGznY

— SCMP News (@SCMPNews) August 24, 2019

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