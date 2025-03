Ситуація у Гонконзі: протестувальники намагаються барикадувати вулиці, тривають сутички

Тисячі антиурядових активістів зібралися в районі Kwun Tong в материковій частині міста. Окремі групи мітингувальників вийшли за межі узгодженого з владою маршруту ходи і стали блокувати вулиці, зводити барикади і озброюватися цеглою. У правоохоронців була кинута пляшка із запальною сумішшю, після чого ті застосували сльозогінний газ та інші спецзасоби для розгону натовпу.

В даний час сотні протестувальників продовжують блокувати вулиці в кварталі Коулун-бей. Багато з них одягнені в захисні каски і протигази.

Побоюючись масового скупчення людей і актів вандалізму, оператор залізничного транспорту — корпорація MTR — оголосила про тимчасове закриття відразу чотирьох прилеглих до зони ходи станцій метро.

