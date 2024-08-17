Ситуация на Кинбурнской косе остается сложной - спикер ВМС

Ситуация на Кинбурнской косе остается напряженной, поскольку россияне продолжают использовать ее для артиллерийских обстрелов южных регионов Николаевской и Херсонской областей. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Кинбурнской косе ситуация остается сложной. Могу отметить, что россияне до сих пор используют ее для огневого поражения, по югу Николаевщины и Херсонщины. Нахождение там врага не позволяет нам провести противоминные действия в акватории Днепро-Бугского лимана, а это выход в море для николаевских и херсонский портов - говорит Плетенчук.

По его словам, таким образом в Николаеве остается заблокированных 60 судов, которые должны выйти из этого порта.

Напомним

В пятницу, 9 августа, бойцы Главного управления разведки высадились на временно оккупированной Кинбурнской косе. Там они атаковали российские укрепления и установили боевой флаг.