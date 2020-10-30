Сытник: в остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В уголовных процессах Национального антикоррупционного бюро Украины, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, фигурируют и сами судьи КСУ. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"В первую очередь, среди производств фигурируют судьи Конституционного суда, которые принимали это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ - ред.) касается судей Конституционного суда. Судьи, которые приняли решение о себе, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал Сытник.
Он не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело "полную проверку".
"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации - ред.), и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовал в состоянии конфликта интересов", - рассказал Сытник.
Как сообщалось, из-за решения КСУ будет закрыто более 100 дел о недостоверном декларировании.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.