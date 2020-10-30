Ситник: у зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КСУ

"У першу чергу, серед тих проваджень фігурують судді Конституційного суду, які ухвалювали це рішення. Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ – ред.) стосується суддів Конституційного суду. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", – сказав Ситник.

Він не назвав конкретних прізвищ суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ, проте зазначив, що стосовно цих суддів НАЗК провело "повну перевірку".

"Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку щодо суддів Конституційного суду. І в нас уже був один висновок щодо наявності в діях одного судді Конституційного суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації – ред. ), і за цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Фактично низка суддів Конституційного суду діяла в стані конфлікту інтересів", – розповів Ситник.

Як повідомлялося, через рішення КСУ буде закрито понад 100 справ про недостовірне декларування.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.