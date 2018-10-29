Система наблюдения за погодой в Украине работает лишь на 15% - Счетная палата

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Действующая сеть метеорологических радиолокационных наблюдений национальной гидрометеорологической службы, которая дает возможность получать информацию об облачности, осадках и связанных с ними опасных погодных явлениях, охватывает только 15% территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты Отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных на гидрометеорологическую деятельность, утвержденном на заседании Счетной палаты.

“Финансовое обеспечение гидрометеорологической деятельности в системе ГСЧС (Украинского гидрометеорологического центра и подчиненных ему организаций) в 2017 году составил 62% от потребности, из которых около 96% — текущие расходы. Только в течение последних 3 лет потребность в капитальных расходах (расходах развития), в том числе на приобретение приборов и оборудования для технического перевооружения гидрометеорологической сети, была обеспечена на уровне 7%. В течение предыдущих 10 лет расходы развития вообще не предусматривались”, - отмечается в отчете.

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Как следствие, сеть наземных метеорологических наблюдений обеспечена автоматизированными системами на уровне 2% потребности. Плотность сети пунктов наземных метеорологических наблюдений в горных районах Украины недостаточна, а в акватории Черного и Азовского морей таких пунктов вообще нет. Также система оповещения об облачности, осадках и связанных с ними опасных погодных явлениях, охватывает только 15% территории Украины.

Базовая сеть наблюдений за загрязнением почвы, атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и моря требует замены приборной базы, сформированной еще 25 лет назад.

Из-за недостатков финансового обеспечения, в том числе разрыв между средней заработной платой специалистов по гидрометеорологической деятельности в системе ГСЧС и средней заработной платой в Украине в 2017 году (4630 грн / 8377 грн), возрастают риски оттока работников, имеющих достаточный уровень профессиональных знаний, умений и навыков. Решение этого вопроса в части повышения уровня заработной платы работников гидрометеорологической службы является насущной необходимостью сегодняшнего дня.

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С 2011 года фактическая численность работников Укргидрометцентра и гидрометеорологических организаций, находящихся в его ведении, не претерпела существенных изменений (уменьшилась на 4,4%). Вместе с тем, почти 23% персонала на конец 2017 года достигла пенсионного возраста, создает высокие риски массового выхода работников на пенсию и существенного снижения эффективности деятельности из-за потери корпоративных знаний, умений и навыков.

“Счетная палата считает, что Министерство внутренних дел Украины как центральный орган, который формирует государственную политику в сфере гидрометеорологической деятельности и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) как орган, реализующий государственную политику в этой сфере, должны подготовить и представить на рассмотрение Кабмина Стратегию развития в Украине гидрометеорологической деятельности и Государственную целевую программу по материально-техническому обеспечению деятельности национальной гидрометеорологической службы”, - отмечается в отчете.

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Эти документы должны предусматривать совершенствование законодательного, организационного и финансового обеспечения такой деятельности, определять источники ее финансирования (включая подходы и принципы государственно-частного партнерства), а также задачи и меры по материально-техническому переоснащению отрасли.

Примечательно, что за всю историю метеорологических наблюдений 2018 год оказался едва ли не наиболее контрастным. В июле температура на планете была выше средней на 0,4 ° C. Вместе с тем отмечалась высокая амплитуда колебаний между ночными и дневными температурами. Также концентрация углекислого газа в атмосфере в апреле текущего года побила рекорд за последние 800 тыс. лет.

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