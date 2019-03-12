Сильный ветер повредил крышу магазина в Днепропетровской области

"В связи с ухудшением погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) подразделения Главного управления привлекались 14 раз на уборку поваленных деревьев. В общем повреждено 10 автомобилей, на которые упали деревья и другие конструкции. В городе Апостолово повреждена крыша магазина на площади около 1000 м. кв. Сообщений о пострадавших не поступало", - отметил Шевченко.

Он добавил, что из-за ухудшения погодных условий спасательные подразделения Главного управления переведены на усиленный режим несения службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода в Украине унесла жизни двух человек, еще четверо в больнице

Как сообщал УНН, сильный ветер, который обрушился на Украину накануне повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве, 270 из них до сих пор не восстановлено.

Также напомним, что из помещения Киевского апелляционного суда шквальным ветром вынесло часть архивных документов.