Сильный ветер повредил крышу магазина в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Днепропетровской области сильным ветром повреждены крыша магазина в городе Апостолово, а на 10 автомобилей упали деревья и другие конструкции. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации полковник службы гражданской защиты Александр Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"В связи с ухудшением погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) подразделения Главного управления привлекались 14 раз на уборку поваленных деревьев. В общем повреждено 10 автомобилей, на которые упали деревья и другие конструкции. В городе Апостолово повреждена крыша магазина на площади около 1000 м. кв. Сообщений о пострадавших не поступало", - отметил Шевченко.
Он добавил, что из-за ухудшения погодных условий спасательные подразделения Главного управления переведены на усиленный режим несения службы.
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Как сообщал УНН, сильный ветер, который обрушился на Украину накануне повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве, 270 из них до сих пор не восстановлено.
Также напомним, что из помещения Киевского апелляционного суда шквальным ветром вынесло часть архивных документов.