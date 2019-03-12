Сильний вітер пошкодив дах магазину у Дніпропетровській області

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Дніпропетровській області сильним вітром пошкоджено дах магазину у місті Апостолове, а на 10 автомобілів впали дерева та інші конструкції. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Шевченко, передає УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.