Сильний вітер пошкодив дах магазину у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Дніпропетровській області сильним вітром пошкоджено дах магазину у місті Апостолове, а на 10 автомобілів впали дерева та інші конструкції. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Шевченко, передає УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с) підрозділи Головного управління залучались 14 разів на прибирання повалених дерев. Загалом пошкоджено 10 автомобілів, на які впали дерева та інші конструкції. У місті Апостолове пошкоджено дах магазину на площі близько 1000 м. кв. Повідомлень про постраждалих не надходило", - зазначив Шевченко.
Він додав, що через погіршення погодних умов рятувальні підрозділи Головного управління переведені на посилений режим несення служби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Негода в Україні забрала життя двох людей, ще четверо у лікарні
Як повідомляв УНН, сильний вітер, який обрушився на Україну напередодні, повалив понад 160 дерев та пошкодив 310 дахів у 15 областях та Києві, 270 з них досі не відновлено.
Також нагадаємо, що з приміщення Київського апеляційного суду шквальним вітром винесло частину архівних документів.