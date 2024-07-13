Военные США ликвидировали в подконтрольном повстанцам-хуситам районе Йемена три беспилотника. Американская сторона видела в таких дронах угрозу, в частности для коалиционных сил и торговых кораблей. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает УНН.

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В обновленных данных от американского военного ведомства указывается, что операция состоялась за последние сутки.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) хуситов, которых поддерживает Иран, в контролируемом хуситами районе Йемена", - говорится в публикации.

При этом в заявлении Центркома указывается, что данные беспилотники были признаны "представляющими непосредственную угрозу для сил США, коалиционных сил и торговых судов в регионе".

"Эти действия были предприняты, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными", - добавили в военном ведомстве Штатов.

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