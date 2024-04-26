Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении

В операционной зоне Сил обороны юга украинские защитники отбили три штурма российских захватчиков на левом берегу Днепра в районе Крынок и два на Ореховском направлении - в районе Старомайорского и Роботино. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций, - говорится в сообщении.

Детали

На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 штурма. 1 в районе Старомайорского и 1 в районе Роботино. Успеха не имели.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 3 безуспешные штурмы в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Отмечается, что ВСУ продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 139 разведывательных БпЛА.

Дополнение

В течение боевых суток оккупанты совершили 4 авиационные удары применив 2 управляемые авиабомбы на Ореховском направлении, 2 управляемые авиабомбы и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Херсонщине.

В результате вражеского авиаудара управляемыми бомбами по Качкаровке, что на Херсонщине повреждено административное здание и частные жилые дома.

Жертв среди населения нет.

Напомним

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.