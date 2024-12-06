Силы обороны отбили на Покровском направлении 21 атаку, продолжается 11 боестолкновений
Киев • УНН
На Покровском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах 5 населенных пунктов. Всего за сутки произошло 119 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях.
На Покровском направлении россияне совершили в течение дня 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, листовки, желтого и Млечного. Силы обороны отбили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления
По состоянию на 16: 00 6 декабря количество боевых столкновений составляет 119. активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.
"Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, листовки, желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается", - информирует Генштаб.
Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения.
"Пытался продвинуться вблизи старых Терновников, Зари, Солнцовки, Курахового, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:
- На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжается два боестолкновения.
- Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызное и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.
- На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается два.
- На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.
- На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
- На Времовском направлении наши войска отбили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Успеновки, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.
- На Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.
- На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.
На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.