Силы обороны остановили наступление россиян в Курской области - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил об остановке продвижения российских войск в Курской области. Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в этом регионе.
Силам обороны удалось остановить наступление российских войск в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
На Курщине удалось снова остановить продвижение россиян, несмотря на большое давление
Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области12 октября 2024, 18:13 • 35376 просмотров