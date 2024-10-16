Силы обороны остановили наступление россиян в Курской области - Центр противодействия дезинформации

Силам обороны удалось остановить наступление российских войск в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

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На Курщине удалось снова остановить продвижение россиян, несмотря на большое давление - написал Коваленко.

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