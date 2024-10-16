Силы обороны остановили наступление россиян в Курской области - Центр противодействия дезинформации

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Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
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Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
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Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

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Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
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Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  16642 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

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Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
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Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  29944 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  129500 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  116001 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
15 октября 2024, 11:01  •  117567 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  114217 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны остановили наступление россиян в Курской области - Центр противодействия дезинформации

Силы обороны остановили наступление россиян в Курской области - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:39  •  4754 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил об остановке продвижения российских войск в Курской области. Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в этом регионе.

Силам обороны удалось остановить наступление российских войск в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

На Курщине удалось снова остановить продвижение россиян, несмотря на большое давление

- написал Коваленко. 

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области12 октября 2024, 18:13 • 35376 просмотров

Владимир Омельченко

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