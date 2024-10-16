Сили оборони зупинили наступ росіян у Курській області - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації повідомив про зупинку просування російських військ у Курській області. Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в цьому регіоні.
Силам оборони вдалось зупинити наступ російських військ у курській області. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.
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На Курщині вдалося знову зупинити просування росіян, попри великий тиск
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області12.10.24, 21:13 • 36045 переглядiв