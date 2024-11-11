Силы обороны находятся на левобережье Херсонщины и контролируют ситуацию - Прокудин

Украинские военные находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области и контролируют ситуацию. Сил и средств у Украины хватает, чтобы сдерживать агрессию врага.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы знаем и видим все, что происходит на левобережье. Наши защитники и защитницы находятся там на левом берегу и контролируют ситуацию. Не могу сказать локации, но сил и средств у нас хватает, чтобы сдерживать их агрессию - заявил Прокудин.

Кроме того, Прокудин отметил, что уже два года населенные пункты Херсонщины живут под постоянными ударами российской армии. По его словам, за чуть более десяти месяцев россияне оккупанты около 37 тысяч раз атаковали Херсонскую область. Это - 200 тысяч снарядов, выпущенных из различных видов вооружения.

Дополнение

Военнослужащий 34 херсонского полка Национальной гвардии, капитан Денис Залиский сообщал, что деоккупация левобережной части Херсонщины будет очень сложной, ведь россияне хорошо окопались и нужно наладить логистические пути.

Добавим

11 ноября 2022 года Силы безопасности и обороны Украины освободили от российских оккупантов город-герой Херсон и правобережье Херсонщины. 14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.