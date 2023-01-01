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Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей - КМВА

Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей - КМВА

Киев • УНН

 • 1020915 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей. Об этом сообщили в КМВА, передает УНН.

 

Цитата

"Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей", - говорится в сообщении КМВА.

Предварительно, в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет. Данные уточняются.

Дополнение 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.

Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.

Напомним

Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда".

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