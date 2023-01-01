Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей - КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей. Об этом сообщили в КМВА, передает УНН.
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"Силами ПВО уничтожено уже 23 воздушных целей", - говорится в сообщении КМВА.
Предварительно, в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет. Данные уточняются.
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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.
Напомним
Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда".