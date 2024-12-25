Сибига: рождественский террор - ответ путина на предложение о «перемирии» на праздники

Очередной массированный удар армии рф по Украине свидетельствует о нежелании кремля соглашаться на предложения о "перемирии", считает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Очередной массированный удар России по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии" - написал Сибига в соцсети X.

Он также отметил, одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, "напомнив, что россия угрожает не только Украине".

Дополнение

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство.

В свою очередь в Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.