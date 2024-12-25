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Сибига: рождественский террор - ответ путина на предложение о «перемирии» на праздники

Сибига: рождественский террор - ответ путина на предложение о «перемирии» на праздники

Киев  •  УНН

 • 1461 просмотра

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Массированная атака рф на Украину является ответом на предложения по «рождественскому перемирию», считает министр Сибига. По его словам, российская ракета также нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Очередной массированный удар армии рф по Украине свидетельствует о нежелании  кремля соглашаться на предложения  о "перемирии", считает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН

Очередной массированный удар России по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии"

- написал Сибига в соцсети X.

Он также отметил, одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, "напомнив, что россия угрожает не только Украине".

Дополнение

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство. 

В свою очередь в Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено". 

Напомним 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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