Сибига: рождественский террор - ответ путина на предложение о «перемирии» на праздники
Киев • УНН
Массированная атака рф на Украину является ответом на предложения по «рождественскому перемирию», считает министр Сибига. По его словам, российская ракета также нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Очередной массированный удар армии рф по Украине свидетельствует о нежелании кремля соглашаться на предложения о "перемирии", считает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Очередной массированный удар России по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии"
Он также отметил, одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, "напомнив, что россия угрожает не только Украине".
Дополнение
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство.
В свою очередь в Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено".
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.