Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

Сибига обсудил с немецким послом Мартином Егером подготовку к конференции по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Вчера первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером.

Во время встречи Сибига выразил благодарность немецкому правительству за оказанную поддержку в борьбе против российской агрессии. Он особо отметил важность полученной военной помощи со стороны Германии по обеспечению ПВО Украины.

Со своей стороны, Мартин Егер подчеркнул готовность немецкого правительства продолжать способствовать военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Отдельное внимание во время встречи было уделено подготовке к Международной конференции по восстановлению Украины, запланированной на июнь в Берлине.

Также обсуждалась тема подготовки к Инаугурационному Саммиту мира. Мартин Егер подтвердил намерение ФРГ активно включиться в этот процесс.

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