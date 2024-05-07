Сибіга обговорив з послом Німеччини конференцію з відновлення України та Інавгураційний Саміт миру
Київ • УНН
З послом Німеччини Мартіном Єгером перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив підготовки до конференції з питань відновлення України в Берліні та Інавгураційного Саміту миру.
Сибіга обговорив з німецьким послом Мартіном Єґером підготовку до конференції з відновлення України та Інавгураційний Саміт миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Учора перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.
Під час зустрічі Сибіга висловив вдячність німецькому уряду за надану підтримку в боротьбі проти російської агресії. Він особливо відзначив важливість отриманої військової допомоги з боку Німеччини щодо забезпечення ППО України.
Зі свого боку, Мартін Єґер підкреслив готовність німецького уряду продовжувати сприяти військовій, економічній та гуманітарній допомозі Україні.
Окрема увага під час зустрічі була приділена підготовці до Міжнародної конференції з відновлення України, запланованої на червень у Берліні.
Також обговорювалася тема підготовки до Інавгураційного Саміту миру. Мартін Єґер підтвердив намір ФРН активно долучитися до цього процесу.
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