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Сибіга обговорив з послом Німеччини конференцію з відновлення України та Інавгураційний Саміт миру

Сибіга обговорив з послом Німеччини конференцію з відновлення України та Інавгураційний Саміт миру

Київ • УНН

 • 23606 перегляди

З послом Німеччини Мартіном Єгером перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив підготовки до конференції з питань відновлення України в Берліні та Інавгураційного Саміту миру.

Сибіга обговорив з німецьким послом Мартіном Єґером підготовку до конференції з відновлення України та Інавгураційний Саміт миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Учора перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.

Під час зустрічі Сибіга висловив вдячність німецькому уряду за надану підтримку в боротьбі проти російської агресії. Він особливо відзначив важливість отриманої військової допомоги з боку Німеччини щодо забезпечення ППО України.

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Зі свого боку, Мартін Єґер підкреслив готовність німецького уряду продовжувати сприяти військовій, економічній та гуманітарній допомозі Україні.

Окрема увага під час зустрічі була приділена підготовці до Міжнародної конференції з відновлення України, запланованої на червень у Берліні.

Також обговорювалася тема підготовки до Інавгураційного Саміту миру. Мартін Єґер підтвердив намір ФРН активно долучитися до цього процесу.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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