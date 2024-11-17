Швейцарскую деревню срочно эвакуируют из-за угрозы масштабного оползня
Киев • УНН
Более 80 жителей села Бриенц в Швейцарии должны покинуть свои дома до 17 ноября из-за угрозы камнепада. Над селом нависла угроза обвала 1,2 млн кубометров горной породы.
Более 80 жителей Бриенц готовятся покинуть свои дома. На следующей неделе может быть введен запрет на въезд в поселок из-за угрозы серьезного камнепада.
Пишет УНН со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.
В Швейцарии, в кантоне Граубюнден, полным ходом происходит эвакуация людей из небольшого населенного пункта Бриенц. Известно, что время для спокойного сбора вещей и переезда истекает 17 ноября, во второй половине дня. Далее начинает действовать "КРАСНАЯ фаза" - абсолютный запрет на въезд в село Бриенц (Швейцария).
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Справка
Причина эвакуации - огромная горная лавина. Как пишут СМИ, 1,2 миллиона кубических метров каменного мусора над Бриенцем движется все быстрее и быстрее. По прогнозам, на следующей неделе погода изменится. Опасная ситуация увеличивается.
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