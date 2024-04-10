Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года
Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.
Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала
Европейская Комиссия начала официальный скрининг украинского законодательства о свободе движения капитала, анализируя его соответствие законам ЕС.
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА
Около 14:00 вражеский обстрел попал в Липцы и Малую Даниловку Харьковского района, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди.
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе
Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование
Следователи ГБР готовы начать расследование инцидента с журналистом "Слідство. інфо", которому якобы вручили повестку за расследование в отношении чиновника СБУ, но могут приступить к нему только после получения официального сообщения и материалов от Генеральной прокуратуры.
В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя
В Утрехте, Нидерланды, открылась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", демонстрирующая блокаду и разрушение Мариуполя россиянами, с интерактивными показами города до и после российского вторжения, показом документального фильма "20 дней в Мариуполе" и визуализацией будущей реконструкции Мариуполя.
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания для прохождения военной службы.
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб
В Харькове слышали взрыв после предупреждений ПС ВСУ о вражеских запусках управляемых авиабомб в регионе.
Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь
Во время атаки беспилотника на российский военный аэродром в Ейске были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла.
В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины
Двое россиян были приговорены к 9 годам заключения каждый за попытку присоединиться к легиону "Свободы россии", который воюет на стороне Украины против войск рф.