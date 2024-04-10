Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113366 просмотра

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Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

Война •   •  11984 просмотра
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Европейская Комиссия начала официальный скрининг украинского законодательства о свободе движения капитала, анализируя его соответствие законам ЕС.

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Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА

Около 14:00 вражеский обстрел попал в Липцы и Малую Даниловку Харьковского района, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди.

Война •   •  12520 просмотра
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА

Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе

Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.

Новости Мира •   •  11210 просмотра
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе

Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование

Следователи ГБР готовы начать расследование инцидента с журналистом "Слідство. інфо", которому якобы вручили повестку за расследование в отношении чиновника СБУ, но могут приступить к нему только после получения официального сообщения и материалов от Генеральной прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  11107 просмотра
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование

В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

В Утрехте, Нидерланды, открылась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", демонстрирующая блокаду и разрушение Мариуполя россиянами, с интерактивными показами города до и после российского вторжения, показом документального фильма "20 дней в Мариуполе" и визуализацией будущей реконструкции Мариуполя.

Война •   •  14070 просмотра
В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Война •   •  15918 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

В Харькове слышали взрыв после предупреждений ПС ВСУ о вражеских запусках управляемых авиабомб в регионе.

Война •   •  15438 просмотра
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

Во время атаки беспилотника на российский военный аэродром в Ейске были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла.

Война •   •  13104 просмотра
Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины

Двое россиян были приговорены к 9 годам заключения каждый за попытку присоединиться к легиону "Свободы россии", который воюет на стороне Украины против войск рф.

Новости Мира •   •  11860 просмотра
В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины