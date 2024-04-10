Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года

Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (более 5 млрд евро) на восстановление Украины. Предварительно, эта сумма должна быть направлена до 2036 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Детали

Отмечается, что таким образом, Швейцария посылает "мощный сигнал солидарности" с пострадавшими и вносит свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

Всего на это (восстановление Украины - ред.) планируют выделить 5 миллиардов швейцарских франков до 2036 года. Как первый шаг, до 2028 года из бюджета международного сотрудничества должно быть привлечено около 1,5 миллиарда швейцарских франков. Эта сумма наглядно демонстрирует солидарность Швейцарии с людьми, пострадавшими от войны в Украине, и повысит стабильность на европейском континенте - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

В Берне считают, что эти деньги помогут предотвратить миграционные потоки. По данным швейцарского правительства, общая стоимость восстановительных работ оценивается примерно в 440 миллиардов швейцарских франков.

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Там добавили, что Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетическом, дорожном и медицинском секторах.

Дополнение

В швейцарском правительстве добавили, что по оценке Всемирного банка, на восстановление Украины необходимо 486 млрд долларов. Эта оценка основывается на анализе убытков и потребностей, проведенном при совместном финансировании Швейцарии.

Напомним

Швейцария планирует провести в середине июня мирную конференцию высокого уровня по Украине, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга, чтобы помочь прекратить войну. Участие России остается неопределенным.