Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  108664 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  135380 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  108112 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
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2 июня 2024, 16:49  •  110806 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172545 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
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31 мая 2024, 12:59  •  163283 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Парламент Швейцарии отклонил предоставление Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов).

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Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов

Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024

В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.

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Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024

Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой: сообщается о 124 военных столкновениях, включая ракетные удары, авиаудары и более 2100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

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Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой

Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области

По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся в направлении Киевской.

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CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

российские военные систематически используют сексуальное насилие, в том числе в отношении мужчин, как стратегию завоевания и уничтожения национальной идентичности Украины.

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CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна предоставит Украине вторую систему по SAMP / T.

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Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.

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За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.

Война •   •  18100 просмотра
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".

Война •   •  17211 просмотра
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.

Война •   •  19861 просмотра
В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно