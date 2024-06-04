Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов

В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".