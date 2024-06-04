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Швейцария отклонила пакет помощи Украине на сумму 5,58 миллиарда долларов
Парламент Швейцарии отклонил предоставление Украине финансовой помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда долларов).
Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024
В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.
Генштаб: на передовой произошло 124 боестолкновения. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой
Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой: сообщается о 124 военных столкновениях, включая ракетные удары, авиаудары и более 2100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области
По данным ВС Украины, вражеские беспилотники движутся в направлении Киевской.
CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине
российские военные систематически используют сексуальное насилие, в том числе в отношении мужчин, как стратегию завоевания и уничтожения национальной идентичности Украины.
Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии
Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна предоставит Украине вторую систему по SAMP / T.
За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине
Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях
Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ
российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".
В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно
Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.