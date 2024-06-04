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Швейцарія відхилила пакет допомоги Україні на суму 5,58 мільярда доларів

Швейцарія відхилила пакет допомоги Україні на суму 5,58 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 33811 перегляди

Парламент Швейцарії відхилив надання Україні фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів Швейцарських франків (5,58 мільярда доларів).

Швейцарія відмовляє Україні в фінансовій допомозі через обмеження на запозичення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У понеділок Верхня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення відхилити внесок допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,58 мільярда доларів).

За даними засідання, 28 голосів законодавців проголосували "проти", а 15 – "за" голосували проти пакету.

Швейцарія виділила понад 5 мільярдів євро на відновлення України до 2036 року10.04.24, 14:31 • 21374 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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