Швейцарія відхилила пакет допомоги Україні на суму 5,58 мільярда доларів
Київ • УНН
Парламент Швейцарії відхилив надання Україні фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів Швейцарських франків (5,58 мільярда доларів).
Швейцарія відмовляє Україні в фінансовій допомозі через обмеження на запозичення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок Верхня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення відхилити внесок допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,58 мільярда доларів).
За даними засідання, 28 голосів законодавців проголосували "проти", а 15 – "за" голосували проти пакету.
Швейцарія виділила понад 5 мільярдів євро на відновлення України до 2036 року10.04.24, 14:31 • 21374 перегляди