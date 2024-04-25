Шпионил за оборонными рубежами Харькова: агент фсб приговорен к 15 годам лишения свободы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент фсб, который действовал на пограничье Харьковщины. По данным следствия, он собирал для рф информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Волчанской общины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Прежде всего его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону областного центра с северо-восточного направления. Разведданные нужны были оккупантам для проведения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников.

Как установило расследование, осужденным является 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации громады был завербован российской спецслужбой. тогда оккупанты перевели его в режим "ожидания", а уже в июле 2023 года поставили первые задачи, - говорится в сообщении.

Для их выполнения он объезжал территорию района на общественном транспорте и скрыто фиксировал места возможной дислокации украинских войск. О полученных сведениях "отчитывался" в фсб, используя анонимный чат в мессенджере.

Правоохранители задержали российского агента в результате спецоперации на территории региона в ноябре 2023 года.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам СБУ суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы

Напомним

Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.

