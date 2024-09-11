Шпионил за артиллерией ВСУ вблизи Часового Яра: задержан информатор рф

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который действовал в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые держат оборону на Краматорском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Прежде всего агент пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Часов Яр. Также врага интересовали локации наибольшего сосредоточения военной техники и складов с боеприпасами Сил обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Для сбора разведданных оккупанты дистанционно привлекли 52-летнего жителя прифронтовой Дружковки. Чтобы завербовать мужчину рашисты задействовали его знакомого, который в 2014 году выехал из Украины в РФ, а затем вступил в бригаду оперативного назначения росгвардии.

Находясь на временно захваченной части территории Донецкой области, боевик выполнял функцию «связного» и передавал сведения россиянам.

Служба безопасности своевременно разоблачила российского агента в Дружковке, задокументировала его преступные действия и задержала.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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