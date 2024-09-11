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Шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру: затримано інформатора рф

Шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру: затримано інформатора рф

Київ • УНН

 • 18020 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала російського агента на Донеччині, який збирав дані про позиції артилерії ЗСУ поблизу Часового Яру. 52-річному жителю Дружківки загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв на Донеччині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр. Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Для збирання розвідданих окупанти дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки. Щоб завербувати чоловіка рашисти задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до рф, а згодом вступив до бригади оперативного призначення росгвардії.

Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам.

Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працювали на рашистів: затримано експосадовця Куп’янської міськради та агітаторку з Херсона10.09.24, 10:54 • 30201 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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