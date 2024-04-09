Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 апреля, прибудет в Китай с официальным визитом, чтобы обсудить с лидером страны Си Цзиньпином войну в Украине. Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Tagesschau, передает УНН.

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Отмечается, что встреча Шольца и Си состоится 16 апреля в рамках четырехдневного визита немецкого политика в КНР. Это второй визит Шольца в Китай на посту канцлера Германии.

Сначала, 14 апреля, он прибудет в китайский город Чунцин, чтобы посетить водородный завод, который управляется немецкой компанией, а на следующий день отправится в Шанхай, где выступит с речью.

Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном пройдут 16 апреля в Пекине, сказал Гебештрайт.

По его словам, немецкий политик будет говорить с китайскими представителями о войне в Украине, в частности канцлер "хочет исследовать, в какой степени Пекин может влиять на Россию и ее ведение войны в Украине".

Мы хотели бы, чтобы Китай имел возможность влиять на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию конфликта в Украине сказал Гебештрайт.

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