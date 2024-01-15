Шольц пропустит форум в Давосе

Канцлер Германии Олаф Шольц пропустит Всемирный экономический форум в Давосе в этом году, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, а также министр финансов страны Кристиан Линднер и министр исследований Германии Беттина Старк-Вацингер поедут на форум, представляя Германию, по данным dpa, на которые ссылается издание.

"Канцлер Олаф Шольц, с другой стороны, не выступит на WEF, в отличие от предыдущих лет", - говорится в сообщении.

Напомним,

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