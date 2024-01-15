Шольц пропустить форум у Давосі
Київ • УНН
Канцлер Шольц не буде присутній на Давоському форумі; Німеччину представлятимуть німецькі міністри.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропустить цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі, пише УНН з посиланням на Die Zeit.
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Міністр економіки ФРН Роберт Хабек, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, а також міністр фінансів країни Крістіан Лінднер і міністр досліджень Німеччини Беттіна Старк-Вацінгер поїдуть на форум, представляючи Німеччину, за даними dpa, на які посилається видання.
"Канцлер Олаф Шольц, з іншого боку, не виступить на WEF, на відміну від попередніх років", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у форумі в Давосі.
Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі15.01.24, 14:25 • 22695 переглядiв