Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных союзников поддержать инициативу Германии по увеличению возможностей противовоздушной обороны Украины любым возможным способом.
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод".
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot
Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову
В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана-Bloomberg
Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа через трубопровод через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы.
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции
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Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00
Сегодня по всей Украине с 14:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроэнергии в связи с продолжающимся ростом потребления и недостаточной экономией электроэнергии, при этом планируется импорт электроэнергии из 5 стран.
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии
Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии примерно на 2 минуты в районе Финского залива.