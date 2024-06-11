Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных союзников поддержать немецкую инициативу увеличения способности украинской ПВО всем чем могут. Об этом он заявил во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

Хочу обратиться ко всем присутствующим и попросить вас поддержать нашу инициативу увеличения способности украинской ПВО всем чем можете. Потому что лучшая отстройка та, которая даже не должна быть реализована - призвал Шольц.

Кроме того, Шольц заявил, что сила, преданность принципам – это предпосылки для того, чтобы российский диктатор владимир путин осознал, что не будет военной победы и мира в виде диктатуры.

"Он должен прекратить брутальную кампанию и вывести войска. Приблизить это осознание-это цель Саммита мира, на который мы собираемся на этих выходных в Швейцарии. Там мы четко дадим понять партнерам со всех уголков мира – мы поддерживаем международное право и Хартию Организации Объединенных Наций. В этом случае – это означает, что мы поддержим Украину, подвергшуюся нападению, так долго как это потребуется", - сказал Шольц.

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot