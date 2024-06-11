Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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shveitsariyaШвейцария
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
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В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  70646 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
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Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

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Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117521 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
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В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

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10 июня 2024, 06:54  •  105051 просмотра

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Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных союзников поддержать инициативу Германии по увеличению возможностей противовоздушной обороны Украины любым возможным способом.

Война •   •  986 просмотра
Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины

Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.

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Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  11609 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.

Война •   •  5281 просмотра
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot

В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Общество •   •  4409 просмотра
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана-Bloomberg

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа через трубопровод через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы.

Экономика •   •  4406 просмотра
ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана-Bloomberg

Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после поражения своей партии на выборах в Европарламент. Макрон надеется на "правильный выбор" во время предстоящего голосования.

Новости Мира •   •  3830 просмотра
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.

Экономика •   •  5147 просмотра
Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

Сегодня по всей Украине с 14:00 до 23:00 будут действовать графики отключения электроэнергии в связи с продолжающимся ростом потребления и недостаточной экономией электроэнергии, при этом планируется импорт электроэнергии из 5 стран.

Общество •   •  7284 просмотра
Ограничения продлили: сегодня графики отключения света будут действовать по всей Украине с 14:00 до 23:00

российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии

Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии примерно на 2 минуты в районе Финского залива.

Новости Мира •   •  5756 просмотра
российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии