Шольц закликав союзників підтримати ініціативу збільшення спроможності ППО України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних союзників підтримати ініціативу Німеччини щодо збільшення можливостей протиповітряної оборони України будь-яким можливим способом.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних союзників підтримати німецьку ініціативу збільшення спроможності української ППО всім чим можуть. Про це він заявив під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
Хочу звернутися до всіх присутніх та попросити вас підтримати нашу ініціативу збільшення спроможності української ППО всім чим можете. Тому що найкраща відбудова та яка навіть не мусить бути реалізована
Окрім того, Шольц заявив, що сила, відданість принципам – це передумови для того, щоб російський диктатор володимир путін усвідомив, що не буде військової перемоги й миру у вигляді диктатури.
"Він повинен припинити брутальну кампанію та вивести війська. Приблизити це усвідомлення – це мета Саміту миру на який ми збираємося на цих вихідних у Швейцарії. Там ми чітко дамо зрозуміти партнерам з усіх куточків світу – ми підтримуємо міжнародне право та Хартію Організації Об’єднаних Націй. У цьому випадку – це означає, що ми підтримаємо Україну, що зазнала нападу, так довго як це буде потрібно", - сказав Шольц.
Шольц повідомив, коли Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot11.06.24, 11:49 • 20225 переглядiв