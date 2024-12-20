Шольц намерен продолжить телефонные разговоры с путиным - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии подтвердил намерение продолжать диалог с президентом россии. Эстонский премьер-министр считает, что только военная поддержка Украины заставит россию начать переговоры.
Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что, несмотря на всю критику, он хочет продолжить телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Тagesschau.
"Я говорил с президентом россии и поговорю с ним снова", — сказал он после встречи с премьер-министром Эстонии Кристен Михал в Берлине.
Однако он всегда будет ясно давать понять, что задача путина — "закончить войну, остановить агрессию и вывести войска".
Михал сомневается, что путина можно убедить сдаться с помощью телефонных звонков. По его мнению, россию следует заставить сесть за стол переговоров, оказав Украине дальнейшую и более масштабную поддержку.
В ноябре Шольц впервые за более чем два года поговорил с путиным по телефону и подвергся за это критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского.