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Шольц намерен продолжить телефонные разговоры с путиным - СМИ

Шольц намерен продолжить телефонные разговоры с путиным - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5711 просмотра

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Канцлер Германии подтвердил намерение продолжать диалог с президентом россии. Эстонский премьер-министр считает, что только военная поддержка Украины заставит россию начать переговоры.

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что, несмотря на всю критику, он хочет продолжить телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Тagesschau.

"Я говорил с президентом россии и поговорю с ним снова", — сказал он после встречи с премьер-министром Эстонии Кристен Михал в Берлине.

Однако он всегда будет ясно давать понять, что задача путина — "закончить войну, остановить агрессию и вывести войска".

Михал сомневается, что путина можно убедить сдаться с помощью телефонных звонков. По его мнению, россию следует заставить сесть за стол переговоров, оказав Украине дальнейшую и более масштабную поддержку.

В ноябре Шольц впервые за более чем два года поговорил с путиным по телефону и подвергся за это критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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