Правительство уже разработало и частично воплотило ряд мер, направленных на повышение энергетической устойчивости страны, которые должны стимулировать как граждан, так и бизнес. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства, пишет УНН.

Правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулирующих граждан и бизнес к энергетической устойчивости - добавил премьер.

Он описал четыре правительственные программы поддержки:

Первая предусматривает предоставление гражданам беспроцентных кредитов до 480 тысяч гривен сроком на 10 лет для монтажа солнечных и ветровых установок и систем аккумулирования энергии.

Вторая программа обеспечивает малый и средний бизнес льготными кредитами до 150 миллионов гривен на тот же срок под процентную ставку от 5 до 9% годовых для установки систем газовой электрогенерации.

Третья программа - кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн. За счет этих средств совладельцы жилья установят солнечные станции и тепловые насосы. А потом государство в рамках программы "ГринДИМ" компенсирует им 70% затрат на проект.

Четвертая программа - кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования. Совместно с НБУ мы провели работу с банковским сектором, который готов обеспечить такое кредитование.

На территориях, граничащих с зоной боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых - говорит Шмыгаль.

По его словам, в Парламент поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. Рассчитываем на оперативное принятие Верховной Радой этих законопроектов.

Ожидаем, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу - добавил премьер.

Напомним,

В ДТЭК сообщают, что отключения света ночью происходят в связи с тем, что россияне уничтожили часть генерации Украины, и мощностей не хватает, чтобы покрыть ночные потребности потребителей.