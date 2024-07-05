После того, как Президент Владимир Зеленский покритиковал чиновников за то, что некоторые из них не были вблизи фронта по полгода и более премьер-министр Денис Шмыгаль приехал в Донецкую область, где проверил реконструкцию объекта тепловой генерации. Об этом сообщает УНН.

Подготовка к отопительному сезону - приоритетная задача, которая стоит перед всеми ведомствами уже сейчас. В Донецкой области лично проверил реконструкцию объекта тепловой генерации написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер указал, что развитие децентрализованной энергосистемы поможет обеспечить людей теплом и светом.

По его словам, при поддержке USAID было передано две когенерационные установки для котельных, которые обеспечат независимость их работы. Сейчас идет процесс установки. Всего планируется установить 4 энергоэффективных котла мощностью по 10 МВт каждый.

"Призываю все громады и города устанавливать альтернативные источники питания, чтобы прежде всего обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры", - заявил премьер и добавил, что правительство работает над тем, чтобы максимально упростить ввоз и установку такого оборудования.

Контекст

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе с руководством области. после чего Зеленский заявил, что будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые "должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно".