Шефир живой и невредимый пришел на брифинг МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый помощник Президента Украины Сергей Шефир пришел на брифинг о покушении на него в Министерство внутренних дел Украины, передает корреспондент УНН.
Первый помощник главы государства прибыл на брифинг, где находится вместе с главой МВД Денисом Монастырским.
Добавим
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.
В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.
За покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.