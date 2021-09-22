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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шефир живой и невредимый пришел на брифинг МВД

Шефир живой и невредимый пришел на брифинг МВД

Киев  •  УНН

 • 22201 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый помощник Президента Украины Сергей Шефир пришел на брифинг о покушении на него в Министерство внутренних дел Украины, передает корреспондент УНН.

Первый помощник главы государства прибыл на брифинг, где находится вместе с главой МВД Денисом Монастырским.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.

В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.

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