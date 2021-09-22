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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шефир не связывает покушение со своей профессиональной деятельностью, слежки за собой не наблюдал

Шефир не связывает покушение со своей профессиональной деятельностью, слежки за собой не наблюдал

Киев  •  УНН

 • 14620 просмотра

КИЕВ. 222 сентября. УНН. Первый помощник Президента Украины Сергей Шефир не связывает покушение на себя с профессиональной деятельностью. Об этом он заявил во время брифинга в МВД, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Честно сказать, последние над... я кроме того агент, продюсер студии „Квартал 95“, по этому работаем — вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые вызывали б агрессию, не вел. Думаю, что это просто запугивание”, — сказал Шефир.

Детали

На вопрос о том, чем же он занимается в Офисе Президента, Шефир ответил что это связано с “коммуникацией”.

“В Офисе Президента я веду коммуникационную работу с инвесторами, соединяю людей. Работаю, как профессиональный советник, советую”, — добавил он.

Также у помощника президента уточнили, не замечал ли он слежки за собой.

“Я по своей сути не очень наблюдательный человек, и я водителя взял только для того чтоб в это время с кем-то говорить, читать, переписываться, работать. По этому, я ничего не замечал... Никакой слежки”, — отметил Шефир.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили — 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Открыто уголовное производство.

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