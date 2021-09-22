Шефір не пов'язує замах зі своєю професійною діяльністю, стеження за собою не помічав
Київ • УНН
КИЇВ. 222 вересня. УНН. Перший помічник Президента України Сергій Шефір не пов'язує замах на себе з професійною діяльністю. Про це він заявив під час брифінгу в МВС, передає кореспондент УНН.
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"Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Чесно сказати, останнє над ... я крім того агент, продюсер студії "Квартал 95", з цим працюємо - ось в суботу-неділю буде знімальний концерт. Ніяких таких справ, які викликали б агресію, не вів. Думаю, що це просто залякування", - сказав Шефір.
Деталі
На питання про те, чим він займається в Офісі Президента, Шефір відповів, що це пов'язано з "комунікацією".
"В Офісі Президента я веду комунікаційну роботу з інвесторами, з'єдную людей. Працюю, як професійний радник, раджу", - додав він.
Також у помічника президента уточнили, чи не помічав він стеження за собою.
"Я за своєю суттю не дуже спостережлива людина, і я водія взяв тільки для того, щоб в цей час з кимось говорити, читати, листуватися, працювати. Тому, я нічого не помічав ... Ніякого стеження", - зазначив Шефір.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області скоєно замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили - 22 вересня, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники під Києвом була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій.
Поліція Київської області проводить спецоперацію з розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.
Відкрито кримінальне провадження.