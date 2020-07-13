Шахтерам осталось собрать 500 голосов под петицией об отставке Геруса

"Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины.

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Но сейчас нам нужна Ваша помощь. В области катастрофа. Шахтерский труд и вся наша энергетическая отрасль уже не просто в опасности, она погибает! Наши предприятия в простое, и непонятно, когда выйдем из него. Наш уголь добывается нашим потом и кровью, но сейчас он никому не нужен. Угля столько, что остается его только "есть". Тысячи людей без работы и практически - без средств к существованию", - отмечают шахтеры в петиции.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

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"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров - в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут", - отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта "1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, с прошлого года горняки находились в простое из-за сомнительных схем "Центрэнерго" (ТЭС), который вместо украинского угля сжигал то резервный газ, то российский уголь, которые поставляли компании с орбиты Игоря Коломойского.

В июне Минэнерго и Кабмин поломали эти схемы, определив приоритет за украинским углем. С понедельника шахтеры вернуться к работе, сообщили в Минэнерго.

В то же время, есть еще одна угроза для шахтеров. "Слуга народа" Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ, что, по данным экспертов, негативно повлияет на украинские генерации. Этот импорт был открыт в прошлом году так называемыми "поправками Геруса" 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен. Но теперь снова решается его судьба.

Правительство подало свой законопроект и настаивает на том, что импорт электроэнергии из РФ должен быть запрещен.