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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93933 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107566 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112430 просмотра

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4 марта, 13:46 • 142734 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113855 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136687 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103192 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102712 просмотра

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Шахтерам осталось собрать 500 голосов под петицией об отставке Геруса

Шахтерам осталось собрать 500 голосов под петицией об отставке Геруса

Киев  •  УНН

 • 25726 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В мае шахтерские коллективы разместили на сайте Президента петицию с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Сегодня петиция набрала 24 413 голосов из необходимых 25 тысяч, сообщает УНН.

"Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины.

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Но сейчас нам нужна Ваша помощь. В области катастрофа. Шахтерский труд и вся наша энергетическая отрасль уже не просто в опасности, она погибает! Наши предприятия в простое, и непонятно, когда выйдем из него. Наш уголь добывается нашим потом и кровью, но сейчас он никому не нужен. Угля столько, что остается его только "есть". Тысячи людей без работы и практически - без средств к существованию", - отмечают шахтеры в петиции.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

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"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров - в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут", - отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта "1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, с прошлого года горняки находились в простое из-за сомнительных схем "Центрэнерго" (ТЭС), который вместо украинского угля сжигал то резервный газ, то российский уголь, которые поставляли компании с орбиты Игоря Коломойского.

В июне Минэнерго и Кабмин поломали эти схемы, определив приоритет за украинским углем. С понедельника шахтеры вернуться к работе, сообщили в Минэнерго.

В то же время, есть еще одна угроза для шахтеров. "Слуга народа" Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ, что, по данным экспертов, негативно повлияет на украинские генерации. Этот импорт был открыт в прошлом году так называемыми "поправками Геруса" 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен. Но теперь снова решается его судьба.

Правительство подало свой законопроект и настаивает на том, что импорт электроэнергии из РФ должен быть запрещен.

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