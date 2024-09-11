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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Сессия Генассамблеи ООН открылась "не под фанфары, а под взрывы ракет и крики раненых украинцев" - Кислица

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 13:41  •  2119 просмотра

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что 79-я сессия Генассамблеи ООН открылась под звуки ракетных ударов по Украине. Он призвал международное сообщество усилить давление на рф и Иран.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что 79-я сессия Генассамблеи ООН открылась "под взрывы баллистических ракет и крики раненых мирных жителей". Он призвал международное сообщество усилить давление на рф и Иран из-за передачи Тенераном баллистических ракет. Об этом Кислица сказал во время заседания Совета Безопасности ООН 10 сентября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Украины при ООН. 

Детали

Кислица указал, что украинская делегация обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с недавним всплеском ракетного террора со стороны россии против украинцев и критической инфраструктуры Украины.  Он отметил, что на эскалацию необходимо отреагировать, прежде чем она приведет к еще большей гуманитарной катастрофе.

Красноречивым является тот факт, что мы проводим заседание в этом зале одновременно с участием в открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое продолжается сейчас. Это будет уже четвертая сессия во время полномасштабного вторжения в Украину, и она открывается не под фанфары, которые обычно сопровождают начало нового годового цикла Генеральной Ассамблеи ООН, а под взрывы баллистических ракет и крики раненых мирных жителей Украины

- заявил Кислица.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила о по меньшей мере 184 погибших и 856 раненых гражданских лиц в Украине в августе - это второе наибольшее количество жертв среди гражданского населения за месяц в 2024 году, сразу после показателей июля. По словам Кислицы, это свидетельствует о том, что россия намерена поддерживать "опасно высокий уровень угроз для гражданских лиц, рассматривая их как приоритетную цель".

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По словам представитель Украины, россия продолжает использовать баллистические ракеты КНДР во время атак на Украину. 

Мы также глубоко обеспокоены сообщениями о возможной передаче Ираном баллистических ракет российской федерации. Углубление военно-технического сотрудничества между россией и Ираном создает серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира в целом. Мы призываем международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву с целью защиты международного мира и безопасности

- заявил Кислица. 

Он также рассказал, что Офис Генерального прокурора Украины расследует не менее 28 случаев внесудебных казней 73 украинских военнопленных, совершенных российскими военными. Начиная с ноября 2023 года, количество украинских военнослужащих, которые попали в плен, а затем были казнены россиянами, существенно возросло. Большинство таких случаев зафиксировано в Донецкой и Запорожской областях.

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"Государства-члены ООН должны помнить эти фальшивые оправдания убийств украинцев на украинской земле каждый раз, когда россия пытается монополизировать и злоупотреблять общей победой над нацизмом во Второй мировой войне здесь, на площадке ООН, отбеливая свои нынешние преступления", - подчеркнул он. 

Также повторил призыв к Совету Безопасности рассмотреть практику казней, жестокого обращения и пыток украинских военнопленных со стороны рф.

Кроме того, Кислица отметил, что Украина нуждается в силе и способности уничтожить российские средства "убийства и разрушения, которые находятся далеко от украинских городов, которые являются их целями. То есть там, где они расположены, и в то время, когда они представляют угрозу только для тех, кто их использует, а не для мирных украинцев". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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