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Сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців" - Кислиця

Сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців" - Кислиця

Київ • УНН

 • 18855 перегляди

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що 79-та сесія Генасамблеї ООН відкрилась під звуки ракетних ударів по Україні. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ та Іран.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що 79-та сесія Генасамблеї ООН відкрилась "під вибухи балістичних ракет і крики поранених мирних жителів". Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на рф та Іран через передачу Тенераном балістичних ракет. Про це Кислиця сказав під час засідання Ради Безпеки ООН 10 вересня, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Постійного представництва України при ООН. 

Деталі

Кислиця вказав, що українська делегація звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку з нещодавнім сплеском ракетного терору з боку росії проти українців та критичної інфраструктури України.  Він наголосив, що на ескалацію необхідно відреагувати, перш ніж вона призведе до ще більшої гуманітарної катастрофи.

Промовистим є той факт, що ми проводимо засідання в цій залі одночасно з участю у відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яке триває наразі. Це буде вже четверта сесія під час повномасштабного вторгнення в Україну, і вона відкривається не під фанфари, які зазвичай супроводжують початок нового річного циклу Генеральної Асамблеї ООН, а під вибухи балістичних ракет і крики поранених мирних жителів України

- заявив Кислиця.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про щонайменше 184 загиблих і 856 поранених цивільних осіб в Україні в серпні – це друга найбільша кількість жертв серед цивільного населення за місяць в 2024 році, відразу після показників липня. За словами Кислиці, це свідчить про те, що росія має намір підтримувати "небезпечно високий рівень загроз для цивільних осіб, розглядаючи їх як пріоритетну ціль".

Серпень став другим після липня за кількістю жертв серед населення Україні в 2024 році - ООН09.09.24, 08:40 • 22703 перегляди

За словами представник України, росія продовжує використовувати балістичні ракети КНДР під час атак на Україну. 

Ми також глибоко стурбовані повідомленнями про можливу передачу Іраном балістичних ракет російській федерації. Поглиблення військово-технічного співробітництва між росією та Іраном створює серйозні загрози безпеці не лише для України, а й для всієї Європи, Близького Сходу та світу загалом. Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Тегеран і москву з метою захисту міжнародного миру і безпеки

- заявив Кислиця. 

Він також розповів, що Офіс Генерального прокурора України розслідує щонайменше 28 випадків позасудових страт 73 українських військовополонених, вчинених російськими військовими. Починаючи з листопада 2023 року, кількість українських військовослужбовців, які потрапили в полон, а потім були страчені росіянами, суттєво зросла. Більшість таких випадків зафіксовано в Донецькій та Запорізькій областях.

Офіс Генпрокурора про можливу передачу Іраном ракет у рф: поки не маємо підтвердження11.09.24, 15:54 • 104901 перегляд

"Держави-члени ООН повинні пам’ятати ці фальшиві виправдання вбивств українців на українській землі щоразу, коли росія намагається монополізувати та зловживати спільною перемогою над нацизмом у Другій світовій війні тут, на майданчику ООН, відбілюючи свої нинішні злочини", - наголосив він. 

Також повторив заклик до Ради Безпеки розглянути практику страт, жорстокого поводження та катувань українських військовополонених з боку рф.

Крім того, Кислиця зауважив, що Україна потребує сили і здатності знищити російські засоби "вбивства і руйнування, які знаходяться далеко від українських міст, що є їхніми цілями. Тобто там, де вони розташовані, і в той час, коли вони становлять загрозу лише для тих, хто їх використовує, а не для мирних українців". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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