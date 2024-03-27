Сервис Samsung Pay прекратит поддержку платежных карточек рф "Мир"

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Отмечается, что все добавленные карты "Мир" будут автоматически удалены из программы.

С апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Samsung Pay сохраняется электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

Крупнейший банк Кипра уходит из россии

Дополнение

В то же время у пользователей остается возможность добавлять в Samsung Pay карты лояльности. Также сервис продолжит работу в Беларуси, там можно будет добавлять к нему для оплаты карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России.

Напомним

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в получении платежей от банков Китая, Турции и ОАЭ из-за повышенной осторожности в отношении возможных вторичных санкций США, которые подрывают доходы кремля от экспорта нефти.