Сенат Австралии осудил сенатора за выкрики в сторону короля Чарльза III

Австралийские законодатели проголосовали за то, чтобы осудить сенатора-аборигенку, которая позорила короля Чарльза III во время его визита в Канберру в прошлом месяце, чтобы выразить свое «глубокое неодобрение» ее протеста, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Лидия Торп воскликнула «ты не мой король» и «это не твоя земля» вскоре после того, как король выступил в Большом зале парламента, пытаясь подчеркнуть последствия британской колонизации.

Осуждение Сената, принятое 46 голосами против 12, охарактеризовало действия Торп как «неуважительные и подрывные», в решение сказано, что они должны лишить ее права представлять палату в качестве члена любой делегации.

Вотум недоверия является политически символическим, но не имеет конституционного или юридического веса.

Вскоре после голосования в Сенате в понедельник Торп сообщила журналистам, что ей отказано в праве выступить в зале из-за задержки рейса.

«Британская корона совершила отвратительные преступления против коренных народов этой страны... Я не буду молчать», - заявила независимый сенатор.

Ее протест в прошлом месяце сразу вызвал гнев со стороны политических кругов, а также некоторых видных лидеров аборигенов и жителей островов Торресова пролива.

Но он также получил похвалу от некоторых активистов, которые утверждали, что он подчеркивает бедственное положение первых жителей Австралии, которые пережили колониальное насилие и по-прежнему сталкиваются с серьезными недостатками в плане здоровья, благосостояния, образования и продолжительности жизни по сравнению с некоренными австралийцами.

Несмотря на протест, короля тепло приветствовали австралийские толпы во время его пятидневного тура вместе с королевой Камиллой.

В прошлом году Австралия решительно отклонила предложение о предоставлении аборигенам и жителям островов Торресова пролива конституционного признания и предоставления им возможности создать орган для консультирования парламента по вопросам, касающимся их общины.

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