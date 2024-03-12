Президент Джо Байден неоднократно заявлял специальному прокурору, что не собирался хранить секретную информацию после ухода с поста вице-президента, - специальный прокурор продолжил тему "точной" памяти нынешнего главы Белого дома, обращаясь к теме показаний Байдена, которые будут представлены Конгрессу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

После годичного расследования неправомерного хранения секретных документов Байденом, разъясняются опасения по поводу возраста и памяти действующего президента, которые усилились после публикации отчета специального прокурора Роберта Хура.

В недавнем интервью прокурору Байден сказал, что не помнит ни об этом разговоре, ни о том, что он действительно обнаружил какие-либо документы. Он сказал, что если он и обсуждал что-то сомнительное с неопределенным "писателем", то речь шла про 20-страничную деликатную записку, которую он написал тогдашнему президенту Бараку Обаме в 2009 году, в которой выступал против наращивания войск в Афганистане.

Также стало известно, что специальный прокурор США Роберт Хур выступит перед юридическим комитетом Палаты представителей, одной из групп, которая расследует процедуру импичмента 81-летнего Байдена.

В докладе Хура говорится, что он не будет выдвигать против Байдена обвинения в хранении секретных документов после его ухода с поста вице-президента в 2017 году.

Хур в своем отчете подробно рассказал, насколько его выводы о Байдене сильно отличаются от выводов специального прокурора Джека Смита о лидере республиканской партии Дональде Трампе, которого обвиняют в умышленном хранении секретных документов.

Байден, по его собственному признанию, за свою более чем 50-летнюю общественную жизнь сохранил такой обширный ассортимент фотографий, документов и артефактов, что не может уследить за всем.

Мы также учли, что г-н Байден, скорее всего, представит себя в суде как сочувствующего, благонамеренного, пожилого человека с плохой памятью, как он и сделал во время нашего допроса - говорится в докладе.

Байден, самый пожилой человек, занимавший пост президента США за всю историю, в своих публичных высказываниях отверг эту характеристику, заявив, что с памятью у него все в порядке, а вице-президент Камала Харрис назвала ее политически мотивированной.

Напомним

Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего президента Джо Байдена "идиотом" и заявил, что президент россии путин угрожает ядерным оружием из-за слабости Байдена.

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