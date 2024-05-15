Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию
Киев • УНН
Финал Кубка Украины по футболу Vbet сезона 2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером", посвященный Вооруженным силам Украины как благодарность за защиту жизней, будет транслироваться для каждого украинца, а средства от продажи билетов пойдут на нужды военных.
Сегодня, 15 мая, состоится финал Vbet Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером". Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
Комментировать первый с начала полномасштабного вторжения большой украинский финал УАФ легендарного Дениса Босянка, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное. Он будет работать в паре с блогером и футбольным комментатором Романом Бебехом.
Матч будет доступен к просмотру для каждого украинца. Украинская ассоциация футбола заручилась поддержкой крупнейшего медиахолдинга Украины, Starlight Media, и вместе с телеканалом ICTV2 проведет трансляцию поединка (трансляция начнется в 19:00 – ред.)
Матч будет доступен к просмотру для каждого украинца. Украинская ассоциация футбола заручилась поддержкой крупнейшего медиахолдинга Украины, Starlight Media, и вместе с телеканалом ICTV2 проведет трансляцию поединка.
Матч назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины. Ведь проведение финала Vbet Кубка Украины с болельщиками на стадионе стало возможным именно благодаря защитникам и защитницам, которые героически защищают нашу страну. Все средства от продажи билетов будут перечислены на нужды военных.
Впервые за два года УАФ возвращает финальный поединок Vbet Кубка Украины. Этот матч посвящен Силам обороны как благодарность за защиту наших жизней. Именно благодаря воинам проведение финала Vbet Кубка Украины является возможным
Дополнение
Также Украинская ассоциация футбола уже показала игровые комплекты на сегодняшний матч.
Напомним,
Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией.
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Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2023/2024: где смотреть трансляцию
Финал Кубка Украины по футболу Vbet сезона 2023/24 между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером", посвященный Вооруженным силам Украины как благодарность за защиту жизней, будет транслироваться для каждого украинца, а средства от продажи билетов пойдут на нужды военных.
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