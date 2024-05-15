Сьогодні відбудеться фінальний матч Кубка України сезону-2023/2024: де дивитись трансляцію
Київ • УНН
Фінал Кубку України з футболу Vbet сезону 2023/24 між полтавською "Ворсклою" та донецьким "Шахтарем", присвячений Збройним силам України як подяка за захист життів, транслюватиметься для кожного українця, а кошти від продажу квитків підуть на потреби військових.
Сьогодні, 15 травня, відбудеться фінал Vbet Кубку України з футболу сезону 2023/24 між полтавською "Ворсклою" та донецьким "Шахтарем". Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Коментувати перший із початку повномасштабного вторгнення великий український фінал УАФ легендарного Дениса Босянка, який 2022 року змінив коментаторську справу на військову. Він буде працювати парі з блогером та футбольним коментатором Романом Бебехом.
Матч буде доступним до перегляду для кожного українця. Українська асоціація футболу заручилася підтримкою найбільшого медіахолдингу України, Starlight Media, та разом із телеканалом ICTV2 проведе трансляцію поєдинку (трансляція розпочнеться о 19:00- ред.)
Матч буде доступним до перегляду для кожного українця. Українська асоціація футболу заручилася підтримкою найбільшого медіахолдингу України, Starlight Media, та разом із телеканалом ICTV2 проведе трансляцію поєдинку.
Матч назвали Матчем вдячності Силам оборони України. Адже проведення фіналу Vbet Кубку України з уболівальниками на стадіоні стало можливим саме завдяки захисникам та захисницям, що героїчно боронять нашу країну. Усі кошти від продажу квитків буде перераховано на потреби військових.
Уперше за два роки УАФ повертає фінальний поєдинок Vbet Кубку України. Цей матч присвячено Силам оборони як вдячність за захист наших життів. Саме завдяки воїнам проведення фіналу Vbet Кубку України є можливим
Доповнення
Також Українська асоціація футболу вже показала ігрові комплекти на сьогоднішній матч.
Нагадаємо
Мадридський "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним переміг мюнхенську "Баварію" з рахунком 2:1 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з дортмундською "Боруссією.