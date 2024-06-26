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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня избирают меру пресечения охраннику Тищенко: на фоне его угроз нанести себе вред суд отложили - СМИ

Сегодня избирают меру пресечения охраннику Тищенко: на фоне его угроз нанести себе вред суд отложили - СМИ

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 10:59  •  6482 просмотра

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Печерский районный суд города Киева сегодня избирает меру пресечения охраннику нардепа Николая Тищенко, пишет "Следствие.Инфо", указывая, что" во время заседания охранник нардепа кричал на судью и угрожал порезать себе вены", из-за этого суд отложили.

Печерский районный суд города Киева сегодня избирает меру пресечения охраннику нардепа Николая Тищенко, пишет "Следствие.Инфо", указывая, что" во время заседания охранник нардепа кричал на судью и угрожал порезать себе вены", из-за этого суд отложили, передает УНН.

Детали

По данным издания, охранника подозревают в пытках (часть 2 статьи 127) и незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины). "По данным следствия, он был в группе людей, которые 20 июня по приказу народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Мазоху", - указывает издание.

Отмечается, что охранника привели в судебный зал правоохранители. "Адвокат охранника Тищенко не появился в суде. Подозреваемый начал кричать в зале и требовал привести его адвоката, говорил, что его судят незаконно и угрожал, что нанесет себе вред. Из-за поведения подозреваемого, суд перенесли на 13:00 этого дня. Прокуроры будут просить содержания под стражей без права залога", - пишет издание.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест25 июня 2024, 17:48 • 22722 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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