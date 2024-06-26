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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні обирають запобіжний захід охоронцю Тищенка: на тлі його погроз завдати собі шкоди суд відклали - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13799 перегляди

Печерський районний суд міста Києва сьогодні обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Миколи Тищенка, пише "Слідство.Інфо", вказуючи, що "під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени", через це суд відклали.

Сьогодні обирають запобіжний захід охоронцю Тищенка: на тлі його погроз завдати собі шкоди суд відклали - ЗМІ

Печерський районний суд міста Києва сьогодні обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Миколи Тищенка, пише "Слідство.Інфо", вказуючи, що "під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени", через це суд відклали, передає УНН.

Деталі

За даними видання, охоронця підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України). "За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата від партії "Слуга Народу" Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ Дмитра Мазоху", - вказує видання.

Зазначається, що охоронця привели в судову залу правоохоронці. "Адвокат охоронця Тищенка не зʼявився у суді. Підозрюваний почав кричати у залі і вимагав привести його адвоката, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди. Через поведінку підозрюваного, суд перенесли на 13:00 цього дня. Прокурори проситимуть тримання під вартою без права застави", - пише видання.

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт25.06.24, 20:48 • 24170 переглядiв

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