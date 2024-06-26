Сьогодні обирають запобіжний захід охоронцю Тищенка: на тлі його погроз завдати собі шкоди суд відклали - ЗМІ
Київ • УНН
Печерський районний суд міста Києва сьогодні обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Миколи Тищенка, пише "Слідство.Інфо", вказуючи, що "під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени", через це суд відклали.
Печерський районний суд міста Києва сьогодні обирає запобіжний захід охоронцю нардепа Миколи Тищенка, пише "Слідство.Інфо", вказуючи, що "під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени", через це суд відклали, передає УНН.
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За даними видання, охоронця підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України). "За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата від партії "Слуга Народу" Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ Дмитра Мазоху", - вказує видання.
Зазначається, що охоронця привели в судову залу правоохоронці. "Адвокат охоронця Тищенка не зʼявився у суді. Підозрюваний почав кричати у залі і вимагав привести його адвоката, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди. Через поведінку підозрюваного, суд перенесли на 13:00 цього дня. Прокурори проситимуть тримання під вартою без права застави", - пише видання.
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