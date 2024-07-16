Сегодня, 16 июля, в Украине отмечают 34 годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете - первого документа на пути к провозглашению Независимости нашего государства, пишет УНН.

В марте 1990 года Литва стала первой советской республикой, которая провозгласила свою независимость от ссср. Подготовка к таким шагам шла в Латвии и Эстонии.

12 июня 1990 года декларацию о своем государственном суверенитете объявила даже российская республика в составе союза (рсфср).

Под давлением общественности 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

"За" проголосовали 355 депутатов, "против" - 4, один воздержался, остальные не голосовали.

В Декларации отмечалось, что Украинская ССР является суверенным национальным государством, а единственным источником власти является народ.

Также в документе закреплялось право на собственную денежную единицу; на собственные таможенную, налоговую системы, государственный бюджет; на собственные Вооруженные силы.

Также декларировалось право на собственное гражданство.

Было подготовлено 12 проектов Декларации о государственном суверенитете Украины.

Интересно, еще до принятия Декларации, в июне 1990 года компартия Украины даже приняла резолюцию "О государственном суверенитете Украинской ССР".

В день принятия Декларации Верховная Рада отдельным постановлением приняла решение считать 16 июля Днем провозглашения независимости Украины.

После принятия Акта о независимости Украины 24 августа 1991 года, который был подтвержден на референдуме 1 декабря того же года, Верховная Рада 20 февраля 1992 года отменила это постановление.